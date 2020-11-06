Комздрав определил хронические заболевания для перехода на удаленную работу

Комитет по здравоохранению Петербурга 6 ноября опубликовал список хронических заболеваний, при которых работодатели должны перевести своих сотрудников на дистанционную работу. В перечне девять групп. Одно из них - "беременность, роды или послеродовой период". В документе поясняется, что речь идет об определенных "диагнозах" и "состояниях". У беременности указаны такие "диагнозы", как наблюдение, болезни, связанные с положением женщины, и осложнения после родов.

Также на дистанционную работу должны перейти сотрудники, у которых есть трансплантированные ткани и органы, злокачественные новообразования и острые лейкозы. Еще одна группа заболеваний - болезни системы кровообращения: легочное сердце, нарушение легочного кровообращения, стенокардия, острый инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и другое.

На удаленку необходимо уйти и людям с сахарным диабетом, ожирением, астмой и другими болезнями органов дыхания, эндокринной системы, костномышечной системы, мочеполовой системы и системы кровообращения. Касается распоряжение о переходе на дистанционную работу и тех, у кого имеются отдельные нарушения иммунитета.

Напомним, 5 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о новых ограничительных мерах из-за роста заболевших коронавирусом. Документ обязывает работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу, если у них есть некоторые хронические заболевания. В постановлении уточняется, что список болезней к 7 ноября подготовит комитет по здравоохранению.

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