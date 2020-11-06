Путин и Беглов выразили соболезнования в связи с кончиной Жванецкого

Российский глава Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным скончавшегося литератора Михаила Жванецкого. Слова президента приводит пресс-служба Кремля.

"Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах. И за это его искренне любили люди — и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком", - поделился Путин.

Аналогично скорбного содержания послание направил близким Жванецкого и петербургский губернатор Александр Беглов.

"Многие годы творческой биографии Михаила Жванецкого были связаны с нашим городом. В Ленинградском театре миниатюр, на площадках Ленконцерта, в Театре комедии впервые прозвучали его знаменитые фельетоны и монологи, которые и по сей день остаются такими же острыми и актуальными, до слез смешными и немного грустными", - цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.

Сатирик ушел на 87 году жизни. Месяц назад он объявил о прекращении публичных выступлений, сославшись на ухудшения состояния здоровья.

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