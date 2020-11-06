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20:35

РБК: Просьбу Ефремова не услышали и этапировали его из СИЗО в колонию

фото ЗакС политика РБК: Просьбу Ефремова не услышали и этапировали его из СИЗО в колонию

Осуждённый актёр Михаил Ефремов, невзирая на прошение остаться в столичном СИЗО для отбывания оставшегося срока заключения, этапировали в одну из российских колоний, передает РБК, ссылаясь на соответствующее заявление УФСИН.

Недавно Ефремов выразил желание отбыть наказание хозяйственном отряде московского СИЗО-5 ("Водник").

Согласно действующему законодательству, арестант может остаться отбывать срок в СИЗО, если администрация исправительного учреждения не имеет возражений.

Актёр, напомним, получил 8 лет колонии в рамках дела о смертельном ДТП, виновником которого он признан. Будучи нетрезвым, он сел за руль и, совершив неудачный манёвр, вылетел на полосу встречного движения, где врезался в фургон, управляемый курьером Сергеем Захаровым.

Недавно Ефремову на полгода сократили срок пребывания в заключении.

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