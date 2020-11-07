Главврач больницы в Омске, куда привезли Навального, стал главой областного Минздрава

Бывший главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске Александр Мухаровский занял пост министра здравоохранения Омской области, сообщается на сайте регионального правительства.

"Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области", - заявили в правительстве.

Прежний министр здравоохранения Омской области, Ирина Солдатова, ушла в отставку после скандала из-за отсутствия свободных мест в больницах. 27 октября две машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом к зданию местного Минздрава.

Когда Мухаровский был главврачом больницы № 1 Омска, в учреждение привезли политика Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете Томск – Москва и он впал в кому. Двое суток врачи не давали разрешения на его транспортировку в клинику в Германии, но затем политика все же перевезли.

Спустя три недели Навальный пришел в себя в немецкой клинике "Шарите", сейчас он восстанавливается после лечения. Согласно выводам ОЗХО, Навального отравили, вероятнее всего, новой версией яда "Новичок".