В Петербурге обновлен рекорд по числу новых случаев коронавируса: еще 1258 заболевших

В Петербурге снова зафиксирован рекордный прирост зараженных коронавирусом, заболели еще 1258 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в городе зафиксировано 68 692 заболевших, 42 184 уже поправились. 4 131 человек в Петербурге умер от коронавируса, 53 человека включены в статистику за минувшие сутки.

По всей России за последний день зафиксировано 20 396 заболевших. По официальной статистике, за все время эпидемии зарегистрировано 1 753 836 случаев заболевания, из них в 1 312 927 пациенты уже выздоровели. Известно о 30 251 летальных исходов, 364 из них внесены в статистику за последний день.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 23 204 человека (+359), в Мурманской – до 21 370 (+223), в Коми – до 15 062 (+243). В Ленобласти всего заболели 12 528 человек (+171), в Псковской - 8 646 (+127), в Новгородской – 8 036 (+109), в Вологодской – 7 788 (+125). В Калининградской области в статистику внесены 7 669 заболевших (+124), в Карелии – 7 444 (+168), в НАО – 513 (+6).