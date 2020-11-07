Суд арестовал земельный участок и дом Фургала в Подмосковье

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок и недостроенный дом в Подмосковье, которые принадлежат бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, общая площадь арестованного участка в Дмитровском районе Подмосковья составляет 2,5 тысяч кв.м. Жилой дом на нем "огромный, почти достроенный", отметил источник. Он уточнил, что арест на это имущество был наложен в середине сентября.

Адвокат Михаил Карапетян заявил, что защита бывшего губернатора считает арест дома и участка необоснованными и уже обжаловала это решение.

Фургал арестован по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Вместо него врио губернатора назначен Михаил Дегтярев.