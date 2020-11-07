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12:13

Платная парковка на улице Рубинштейна станет круглосуточной

фото ЗакС политика Платная парковка на улице Рубинштейна станет круглосуточной

Платная парковка на улице Рубинштейна будет работать круглосуточно примерно до весны, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на главу Центрального района Максима Мейксина.

Мейксин пояснил, что с декабря парковка на Рубинштейна будет работать в том же графике, что и вся пилотная зона: с 8:00 до 20:00. Этот переходный период позволит жителям улицы адаптировать и получить льготные разрешения на парковку, отметил он.

Уже с декабря нарушители будут получать штрафы за неправильную парковку, сообщил Мейксин. По его словам, начнут "ездить автомобили и фиксировать нарушения, плюс будут установлены видеокамеры". Вместе с тем тарифы на парковку на Рубинштейна вырастут в цене.

О том, что Рубинштейна станет зоной платной парковки, стало известно накануне. Незадолго до этого на улице был запрещен проезд транспорта в ночное время по выходным дням и полностью – в праздники.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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