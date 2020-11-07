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14:27

"Коммунисты России" возложили цветы к обелиску участников Октябрьской революции в Петербурге

фото ЗакС политика "Коммунисты России" возложили цветы к обелиску участников Октябрьской революции в Петербурге

Активисты петербургского отделения "Коммунистов России" 7 ноября возложили цветы к обелиску участникам Октябрьской революции в парке Лесотехнической академии, сообщили представители организации.

В акции приняли участие около 30 человек в буденовках и с красными бантами. У памятника выступили лидер отделения партии Сергей Малинкович, бывший губернатор Камчатки Михаил Машковец и другие. Они затронули тему коронавируса: по их мнению, советская медицина могла справиться с эпидемией. Также члены партии раскритиковали власти за "асоциальную политику и жесткие запреты на массовые акции". Напомним, заявка "Коммунистов России" на митинг на площади Ленина была отклонена.

7 ноября отмечается годовщина Октябрьской революции (25 октября по старому стилю). КПРФ и другие представители левых сил отметили этот день шествием к "Авроре" и возложением там цветов.

Фото: "Коммунисты России"


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