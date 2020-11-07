Несколько десятков защитников ВНИИБ снова собрались на народном сходе

У здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте прошел народный сход, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

По словам Вишневского, на встрече присутствовали около 50 человек. Депутат сообщил, что уже в понедельник, 9 ноября, он должен получить ответ на запрос, в котором требовалось пересмотреть отказ включить здание в реестр памятников культуры. Также Вишневский направил запрос о правомерности выдачи порубочноо билета на 320 деревьев и почти тысячу кустарников. Он заявил, что защитники здания будут "сохранять бдительность и не ослаблять давление на власть".

Накануне суд запретил строительство на том участке, где расположен ВНИИБ.

Напомним, защитники здания требуют сохранить здание в его нынешнем виде и присвоить ему статус памятника. Выдержанное в стиле сталинского неоклассицизма здание построено в середине 1950-х годов, хозяин объекта на его месте желает видеть на этом месте 11-этажное жилье.

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