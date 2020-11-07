Активисты РСД "украсили" СИЗО "Кресты" надписью "Стены рухнут"

Активисты Российского социалистического движения в ночь на 7 ноября спроецировали надпись "Стены рухнут" на здание СИЗО "Кресты" в Петербурге.

По словам представителей РСД, акция приурочена к годовщине Октябрьской революции и проведена в знак солидарности с протестами в Беларуси. Они назвали "Кресты" "символом государственного насилия" и напомнили, что одним из ярких эпизодов революции 1917 года было освобождение политзаключенных здесь.

"Сегодня, вспоминая о событиях тех лет, мы не можем не вспомнить о современных узниках совести и таких зловещих местах, как изолятор "Окрестина" в Минске, где пытают протестующих. Российские социалисты солидарны с борющейся Беларусью и, в частности, нашими товарищами: активистами белорусских независимых профсоюзов и левых организаций", - заявили в РСД.

В Беларуси с августа продолжаются многотысячные протесты, участники которых требуют отставки Александра Лукашенко. Они считают сфальсифицированными результаты президентских выборов. По версии ЦИК РБ, Лукашенко победил с результатом около 80%. Однако протестующие считают победителем другого кандидата – Светлану Тихановскую. Кроме перевыборов демонстранты требуют прекращения насилия со стороны омоновцев и освобождения политзаключенных, число которых постоянно увеличивается.

фото: РСД