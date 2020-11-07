Петербургский мундеп несколько недель пикетирует за снижение смертности на дорогах

Депутат муниципального совета МО № 15 Сергей Самусев 7 ноября встал в очередной одиночный пикет у Гостиного двора с требованием снизить разрешенную скорость транспорта в черте Петербурга и исправить дорожно-транспортную инфраструктуру, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Самусев выходит на подобные акции почти каждые выходные. Впервые он встал с плакатом на тему смертности на дорогах еще в июне.

- Я хочу привлечь внимание к этой проблеме. Люди даже не знают, что можно по-другому. Сейчас у нас 12 человек на 100 тысяч населения погибают в ДТП, а в Норвегии - два. Надо стремиться к этому, - рассказал ЗАКС.Ру Самусев.

7 ноября депутат простоял в пикете у Гостинки около часа.