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10:00

КПРФ предложила перекинуть средства ледовой арены для СКА на капремонт и расселение коммуналок

фото ЗакС политика КПРФ предложила перекинуть средства ледовой арены для СКА на капремонт и расселение коммуналок

Фракция КПРФ в Заксобрании Петербурга внесла поправку в проект бюджета города на 2021 год. Документ предусматривает отказ от софинансирования строительства новой ледовой арены для хоккейного клуба СКА на месте снесенного СКК "Петербургский".

Сэкономленные 5 млрд рублей коммунисты предлагают направить жилищному комитету. Из них 3 млрд должны пойти в Фонд капитального ремонта, что позволит не поднимать взносы на капремонт для горожан в 2021 году. Порядка 1,5 млрд предложено направить на предоставление жилья молодым семьям, еще 1 млрд - на расселение коммунальных квартир.

Также КПРФ предложила сэкономить 562 млн рублей за счет отказа от выкупа баз обеспечения эксплуатации и технического обслуживания ЗСД. Их планируется приобрести в собственность Петербурга у АО "Магистраль Северной столицы". 

Напомним, второе чтению бюджета Петербурга намечено на 18 ноября. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о поправках губернатора Александра Беглова и лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского.


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