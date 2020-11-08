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9:37

"Протрамповский" канал Fox News сообщил о победе Байдена на выборах президента США

фото ЗакС политика "Протрамповский" канал Fox News сообщил о победе Байдена на выборах президента США

После того, как кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден набрал 270 голосов выборщиков от разных штатов, национальные СМИ поспешили сообщить о его избрании президентом. Среди этих медиа оказался и телеканал Fox News, который считается выразителем интересов действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа. Последнему пока официально насчитали только 214 голосов, отданных выборщиками.

Между тем, на фоне празднования демократами своей победы Трамп уверенно заявляет. что победил именно он, набрав рекордные 71 млн голосов американских избирателей. Примечательно, что  администрация Twitter усложняет доступ к его последним сообщениям относительно выборов, считая их дезинформацией. Кроме того, Трамп грозится засудить избирательные комиссии в нескольких штатах, где его штаб заметил некоторые аномалии в ходе подсчета. Значительная часть электората Байдена голосовала заранее по почте.

Отметим, что официальные итоги американских выборов еще не подведены. С учетом возможных предстоящих судов оглашение результатов может затянуться. При этом главы некоторых государств, например, Великобритании и Японии, уже поздравили 78-летнего Джозефа Байдена. Демократ 8 ноября успел обратиться к нации, пообещав отменить некоторые указы, подписанные Трампом за его четырехлетнее президентство.

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