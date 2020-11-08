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11:11

В России стало больше на 20498 коронавирусных больных, в Петербурге - на 1331

фото ЗакС политика В России стало больше на 20498 коронавирусных больных, в Петербурге - на 1331

По состоянию на утро 31 октября российские медики выявили коронавирусную инфекцию у еще 20 498 соотечественников. За это время скончалось 286 а сумел поправиться 11 492 человек, гласит статистика оперативного штаба. Отметим, что показатель суточной смертности оказался рекордным за все время пандемии.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 5 751 новых больных, в Петербурге – 1331, в Подмосковье – 644. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 605 человек и скончался 31. 

Отметим, что абсолютный рекорд по числу заболевших в стране был поставлен 6 нояября: число заболевших достигло 20582 человек.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.

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