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12:00

Руководство Минздрава едет в Петербург в связи с ростом инфицирований COVID-19

фото ЗакС политика Руководство Минздрава едет в Петербург в связи с ростом инфицирований COVID-19

Отрицательная эпидемиологическая динамика в Петербурге побудила Министерство здравоохранения отправить в город своих федеральных представителей - заместителя министра Игоря Каграманяна и помощника министра Оксану Гусеву, сообщает пресс-служба ведомства. Едут они "для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией".

Отметим, что во вторник, 3 ноября, в своей еженедельной радиопередаче губернатор Александр Беглов назвал ситуацию с пандемией коронавируса в городе "критической". На следующий день, встречаясь с президентом Владимиром Путиным, он заявил ровно противоположное.

За минувшие сутки в городе стало на 1331 зараженного человека больше. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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