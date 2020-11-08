"Охоту на ведьм устраивать не нужно": Губернатор Псковской области вступился за медиков

Ситуацию в сфере здравоохранения в Псковской области прокомментировал глава региона Михаил Ведерников, записав специальный видеоролик в Instagram. Принимая во внимание скандальные случаи с неоказанием помощи, он заверил граждан, что каждый вопиющий эпизод расследуют. Но при этом губернатор попросил не делать медицинских сотрудников главными виновниками всего, что связано с коронавирусом: "охоту на ведьм устраивать не нужно".

"Наши медики сейчас работают на пределе физических возможностей. Некоторые не спят по двое, по трое суток - и между тем они сталкиваются с серьезным общественным давлением, которое порождает слухи, домыслы и недоверие. Нарушения и ошибки, к сожалению, случаются – и не всегда у них есть какое-то оправдание, но давайте в это непростое время сохранять человеческое отношение друг к другу", - произнес чиновник.

При этом чиновник заметил, что несмотря на весь ужас эпидемии, нынешнюю неделю никак нельзя считать худшей в статистическом отношении: по сравнению с предыдущей, прирост больных уменьшился более чем вдвое.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирус нашли у 8774 человек, а 70 человек с вирусом ушли из жизни.