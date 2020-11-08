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13:35

В Минске силовики разгоняют очередное шествие противников Лукашенко

фото ЗакС политика В Минске силовики разгоняют очередное шествие противников Лукашенко

В центре Минска сотрудники правоохранительных органов помешали проведению очередной протестной акции, направленной против власти Александра Лукашенко: участников разгоняют и задерживают. Трансляцию событий ведет Telegram-канал "НЕХТА". Десятки задержаний произошли на площади Свободы и возле стелы, где неизменно собираются демонстранты. В городе, что стало традицией последних недель, расставлена военная техника. По данным "Интерфакса", задержано никак не меньше 25 человек.

Уличные волнения в Белоруссии подавляются с августа. Протестующие отказывают Лукашенко в легитимности, но он уходить в отставку отказывается. Вместо этого со стороны власти регулярно звучат заявления о готовности стрелять в толпу и отрывать руки.

Характерно, что на этой неделе Лукашенко критически высказался о ходе президентских выборов в США, отказав им в демократичности. При этом перед выборами с его участием, которые и послужили поводом для митингов, его основных оппонентов посадили в тюрьму, где они находятся до сих пор.

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