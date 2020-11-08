Собянин признал неэффективность "удаленки" и посетовал на большой ущерб бюджету от COVID-19

Московский мэр Сергей Собянин, анализируя ситуацию с пандемией коронавируса, констатировал, что такие карантинные меры, как перевод работающих и учащихся граждан на "дистанционку" ожидаемых результатов не дали: несмотря ни на что и не снижая темпов, коронавирус продолжает поражать жителей столицы.

Мы видим, что стабилизации на определённом уровне не произошло, продолжает наращиваться динамика по ковиду", - произнес он в интервью каналу "Россия 1".

Из этого, однако, не следует, что мэрия рассматривает вариант с повторением локдауна: пока до этого далеко. При этом, заметил Собянин, уже сегодня можно говорить, что денег у города пандемия и ее последствия отняли немеряное количество.

"За три года заимствований в проекте бюджета поставлено более 700 млрд руб. Это самый большой объем заимствований в Москве за всю ее историю", - рассказал чиновник.

По итогам нынешнего года, в свою очередь, столичная казна не досчитыается половины триллиона рублей из-за разного рода мер, связанных с коронавирусом.