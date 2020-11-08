18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:05

Кудрин не делает политических заявлений из-за нежелания ссориться с депутатами ГД

фото ЗакС политика Кудрин не делает политических заявлений из-за нежелания ссориться с депутатами ГД

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в большом интервью ТАСС признался, что относится к проекту бюджета на следующий год достаточно критично. Здравоохранение и образование, с его точки зрения, финансируются незаслуженно скромно. Однако Кудрин, в отличие от времен "болотных" митингов 2011-2012 годов, теперь предпочитает специально не выступать с громкими заявлениями об экономической политике. Не делает он этого исходя из чиновничьей этики и общей целесообразности.

"Я должен выступать в рамках своей компетенции и не трогать другие резонансные вопросы. В ином случае у меня существенно осложнились бы отношения с разными фракциями Государственной думы. А ведь именно депутаты обсуждают и утверждают бюджет", - подчеркнул бывший министр финансов.

Находясь на своей нынешней должности, Кудрин не считает возможным транслировать свои взгляды на обустройство страны ни в медиа, ни во время встреч с президентом. Поэтому его регулярные доклады Владимиру Путину, отмечает высокопоставленный чиновник, всякий раз предельно объективны и безоценочны.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Прокуратура добивается ужесточения наказания для активистов Шиеса по делу о потасовке

17:27 Премьер-министр Карелии подхватил коронавирус

16:36 Фестиваль за 40 млн рублей у Петропавловской крепости принял толпы гостей без масок

16:05 Кудрин не делает политических заявлений из-за нежелания ссориться с депутатами ГД

15:16 Политолог Пастухов объяснил, почему полноценно не расследуется отравление Навального

14:25 Собянин признал неэффективность "удаленки" и посетовал на большой ущерб бюджету от COVID-19

13:35 В Минске силовики разгоняют очередное шествие противников Лукашенко

12:45 "Охоту на ведьм устраивать не нужно": Губернатор Псковской области вступился за медиков

12:00 Руководство Минздрава едет в Петербург в связи с ростом инфицирований COVID-19

11:11 В России стало больше на 20498 коронавирусных больных, в Петербурге - на 1331

10:00 КПРФ предложила перекинуть средства ледовой арены для СКА на капремонт и расселение коммуналок

9:37 "Протрамповский" канал Fox News сообщил о победе Байдена на выборах президента США

7 ноября, 18:38 COVID и МВД не помешали акциям коммунистов

7 ноября, 17:54 Полицейские задержали двух активистов "Марксистской тенденции" в Петербурге

7 ноября, 17:29 Муниципал: Петербургский мундеп несколько недель пикетирует за снижение смертности на дорогах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru