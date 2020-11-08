Кудрин не делает политических заявлений из-за нежелания ссориться с депутатами ГД

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в большом интервью ТАСС признался, что относится к проекту бюджета на следующий год достаточно критично. Здравоохранение и образование, с его точки зрения, финансируются незаслуженно скромно. Однако Кудрин, в отличие от времен "болотных" митингов 2011-2012 годов, теперь предпочитает специально не выступать с громкими заявлениями об экономической политике. Не делает он этого исходя из чиновничьей этики и общей целесообразности.

"Я должен выступать в рамках своей компетенции и не трогать другие резонансные вопросы. В ином случае у меня существенно осложнились бы отношения с разными фракциями Государственной думы. А ведь именно депутаты обсуждают и утверждают бюджет", - подчеркнул бывший министр финансов.

Находясь на своей нынешней должности, Кудрин не считает возможным транслировать свои взгляды на обустройство страны ни в медиа, ни во время встреч с президентом. Поэтому его регулярные доклады Владимиру Путину, отмечает высокопоставленный чиновник, всякий раз предельно объективны и безоценочны.