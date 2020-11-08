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17:27

Премьер-министр Карелии подхватил коронавирус

фото ЗакС политика Премьер-министр Карелии подхватил коронавирус

Председатель карельского правительства Александр Чепик обнаружил у себя коронавирус, в связи с чем ушел на карантин. Это стало ясно из свежего поста "ВКонтакте" главы региона Артура Парфенчикова. Заразился также заместитель Чепика Игорь Корсаков. Кроме того, переживает коронавирусную инфекцию в активной фазе заместитель Парфенчикова по взаимодействию с МВД Александр Пшеницын.

Как и в Петербурге, 8 ноября в Карелии был поставлен антирекорд по суточному числу заболевших COVID-19 - тест оказался положительным у 312 человек.

В середине октября региональное Министерство культуры слегло с коронавирусом практически в полном составе.

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