Прокуратура добивается ужесточения наказания для активистов Шиеса по делу о потасовке

Прокуратура Архангельской области попросила суд пересмотреть наказания для четырех экоактивистов, защищавших станцию Шиес от строительства мусорного полигона и ставших фигурантами уголовного дела весной 2019 года.

В ходе инцидента экскаватор подрядчика атаковал вагончик с активистами, вставшими перед сооружением живой цепью. Конфликтная ситуация привела к тому, что травмы получили представители обеих сторон - и водитель экскаватора, и протестующие. В ходе судебного разбирательства двое защитников Шиеса были оправданы, а двое их единомышленников получили по году условного срока и штрафу в 20 тысяч рублей.

В прокурорском документе решение суда об условном наказании характеризуется как "легковесное".

"Столь несоразмерно мягкое наказание фактически даёт карт-бланш иным криминально-ориентированным лицам совершать преступления против установленного законом порядка управления и самовольно присваивать себе властные полномочия", - приводит цитату оттуда местный портал 29.ru.

Напомним, что ООО "Технопарк" в январе нынешнего года свернуло работы по строительству полигона. Участок земли рядом с Шиесом рекультивируется.