Глава ЦИК предлагает отпускать школьников на допканикулы в ходе трехдневного голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила с предложением ввести в школах дополнительную неделю каникул на время проведения многодневных голосований различных уровней. Соображениями на сей счёт она поделилась в разговоре с ТАСС.

"С учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование, поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях", - аргументировала свою идею Памфилова.

Вне зависимости от пандемии подготовка помещений для голосования требует достаточно много времени, а после завершения электорального процесса необходимо "вернуть всё на свои места". Более того, подчеркнула глава ЦИК, по окончании выборов учителя и другие их организаторы "должны немного прийти в себя" и отдохнуть.

Многодневное голосование было впервые опробовано в июле в рамках конституционного плебисцита. Такой выбор был обусловлен мерами по борьбе с распространением COVID-19.