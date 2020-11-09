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10:41

"Медицинский" вице-губернатор Эргашев выступит в ЗакСе 11 ноября

фото ЗакС политика "Медицинский" вице-губернатор Эргашев выступит в ЗакСе 11 ноября

Ответственный за здравоохранение заместитель губернатора Петербурга Олег Эргашев 11 ноября посетит заседание Законодательного собрания города и ответит на вопросы депутатов, сообщили в ЗакСе.

В понедельник, 9 ноября, совет фракций городского парламента включил выступление Эргашева в проект повестки заседания.

Это уже вторая попытка ЗакСа выслушать Эргашева. В апреле его выступление тоже было включено в проект повестки, однако чиновник не явился в Мариинский дворец, сославшись на занятость. С тех пор оппозиционные депутаты неоднократно заявляли о необходимости вызвать вице-губернатора в ЗакС, чтобы расспросить о борьбе с коронавирусом в Петербурге.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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