Жителю Уфы отменили штраф за уничижительное высказывание о Путине

Верховный суд Башкирии проанализировал дело местного активиста Альберта Рахматуллина и решил, что он не оскорбил власть в лице действующего президента, поэтому назначенный ему ранее штраф в размере 30 тысяч рублей (по ч. 3 ст. 20.1 КоАП) следует отменить, передает "МБХ медиа".

"Суд посчитал, что доказательств моей вины в материалах дела не было. Дело завели после жалобы анонимного заявителя, впоследствии никакие экспертизы не проводились", - пояснил Рахматуллин в разговоре с изданием.

В протоколе, составленном на мужчину, говорится, что его посты в социальных сетях якобы унижают достоинство Владимира Путина, а также руководителя Башкирии Радия Хабирова. Кроме того, уфимец ругал поправки к Конституции.