Путин уволил глав трёх Министерств и полпреда президента в УФО

Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минтранса и Минприроды Владимира Якушева, Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина, подписав соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля.

Этим же указом освобождается от должности полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов – его место взамен получает Якушев.

Кроме того, Путин увеличил количество заместителей премьер-министра с девяти до десяти.

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - отмечается в президентском указе.

О вероятных отставках министров ранее сегодня писал РБК. По информации издания, кроме обозначенных лиц, покинуть правительство может также глава Минэнерго Александр Новак.

Кандидатуры новых руководителей Министерств должен представить премьер Михаил Мишустин.