В России – суточный рекорд по числу новых коронавирусных больных, в Петербурге их 1403

В России продолжается рост заболеваемости инфекцией COVID-19: установлен новый рекорд по числу заболевших. Это касается и страны в целом, и Петербурга. Всего в России за минувшие сутки медики выявили коронавирусную инфекцию у еще 21 798 соотечественников. За это время скончалось 256, а сумело поправиться 10 722 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6 897 новых больных, в Петербурге – 1 403, в Подмосковье – 660. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровели 712 человек и скончалось 19.

Отметим, что ранее абсолютный рекорд по числу заболевших в стране был достигнут 6 ноября: тогда число зараженных достигло 20 582 человек.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.