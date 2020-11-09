В Петербурге хотят сэкономить на ночной подсветке фасадов

Старинные дома в исторических районах Петербурга, возможно, в ночное время не будут привлекать к себе внимание архитектурно-художественной подсветкой. По крайней мере, сэкономить бюджетные деньги именно таким образом стремится государственное учреждение "Ленсвет".

"Вопрос находится на рассмотрении. В ближайшее время надеемся получить какое-то решение. Прежде всего это связано с оптимизацией", - приводит ТАСС слова предствительницы организации.

При этом оптимизация не коснется различного рода фонарей, обеспечивающих безопасность пешеходов и водителей.

Отметим, что в середине октября в Смольном заявляли о планах оборудовать как можно большее число скульптур и памятников ночным освещением. Подсветку, установку которой поручили все тому же "Ленсвету", должны получить почти две сотни объектов.