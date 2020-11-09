В Петербурге закрылись фуд-корты в ТЦ

Начиная с сегодняшнего дня, 9 ноября, в Петербурге вступают в силу новые "антивирусные" ограничения: соответствующее постановление на прошлой неделе подписал городской глава Александр Беглов.

Согласно документу, с 9 по 29 ноября в торговых центрах должны быть закрыты фуд-корты и фуд-плейсы. Исключение составляют лишь точки общепита, расположенные на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Аналогично приостанавливается деятельность детских игровых комнат в ТЦ площадью более 50 кв. метров.

Пролонгирован также "комендантский час", установленный для кафе и ресторанов города на Неве. До 29 ноября они должны быть закрыты с 23:00 до 06:00.

Запрещается проведение массовых мероприятий: гражданам нельзя собираться больше чем по 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях, говорится в документе. Исключение составляют лишь досуговые события в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

В Петербурге продолжает расти суточное количество заражённых коронавирусом: сегодня COVID-19 был выявлен у 1403 человек. Всего заболели свыше 71 тысячи горожан.

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