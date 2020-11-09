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12:15

Смольный позволил владельцам билбордов пользоваться воздушными ЛЭП

фото ЗакС политика Смольный позволил владельцам билбордов пользоваться воздушными ЛЭП

Петербургское правительство исполнило прошлогоднее предупреждение петербургского управления ФАС, которое требовало корректировки "рекламного" законодательства. Теперь владельцы билбордов получили доступ к воздушным линиям электропередач и могут таким способом обеспечивать энергией свои конструкции.

Существовавший ранее запрет антимонопольщики считали дискриминационным и нарушающим закон о конкуренции. Причем, по мнению ведомства, он ущемлял права не только рекламщиков, но и энергосбытовых организаций, которые не могли предоставлять свои услуги компаниям, нуждающимся в уличной рекламе.

"Правительство города пыталось также просто поменять формулировки в Регламенте, но наше управления отклонило и эти предложения. По прошествии года и девяти месяцев городские власти все-таки исключили из городских законодательных актов пункты, нарушающие антимонопольное законодательство", - рассказал глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.

Свою медлительность чиновники Смольного объясняли трудоемкостью бюрократических процедур, из-за чего сроки исполнения предупреждения антимонопольщикам не раз приходилось продлевать.

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