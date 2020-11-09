Смольный позволил владельцам билбордов пользоваться воздушными ЛЭП

Петербургское правительство исполнило прошлогоднее предупреждение петербургского управления ФАС, которое требовало корректировки "рекламного" законодательства. Теперь владельцы билбордов получили доступ к воздушным линиям электропередач и могут таким способом обеспечивать энергией свои конструкции.

Существовавший ранее запрет антимонопольщики считали дискриминационным и нарушающим закон о конкуренции. Причем, по мнению ведомства, он ущемлял права не только рекламщиков, но и энергосбытовых организаций, которые не могли предоставлять свои услуги компаниям, нуждающимся в уличной рекламе.

"Правительство города пыталось также просто поменять формулировки в Регламенте, но наше управления отклонило и эти предложения. По прошествии года и девяти месяцев городские власти все-таки исключили из городских законодательных актов пункты, нарушающие антимонопольное законодательство", - рассказал глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.

Свою медлительность чиновники Смольного объясняли трудоемкостью бюрократических процедур, из-за чего сроки исполнения предупреждения антимонопольщикам не раз приходилось продлевать.