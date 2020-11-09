БФК одобрил поправку в бюджет Петербурга на 2020 год

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год планируется снизить на 11,6 млрд рублей. Соответствующую поправку губернатора 9 ноября одобрил парламентский бюджетно-финансовый комитет. Документ представил председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Доходную часть бюджета планируется увеличить на 36,2 млрд – до 609,9 млрд рублей. Собственные доходы при этом вырастут на 17,9 млрд от первоначально утвержденной суммы. Ещё на 17,9 млрд увеличиваются поступления из федерального бюджета. Дополнительные 386,3 млн поступят из казны Ленинградской области.

Расходы вырастут на 24,6 млрд – до 709,5 млрд рублей. Из них дополнительные 5,9 млрд рублей планируется выделить теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов.

Рассмотрение поправки в бюджет в первом чтении планируется на заседании ЗакСа 11 ноября.

Сергей Еремеев

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