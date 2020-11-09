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12:41

Петербурженка с COVID-19 сбежала из кареты скорой помощи по пути в "Ленэкспо"

фото ЗакС политика Петербурженка с COVID-19 сбежала из кареты скорой помощи по пути в "Ленэкспо"

Заболевшей коронавирусной инфекцией жительнице Петербурга удалось вырваться из рук медиков и сбежать в ходе транспортировки во временный "ковидарий", разбитый в "Ленэкспо". 31-летнюю петербурженку разыскивает полиция, передает 78.ru.

На данный момент известно, что скорая забрала пациентку из Киришей, несмотря на то, что проживает женщина в Невском районе. По дороге в госпиталь ей неожиданным образом удалось сбежать. Каких-либо подробностей инцидента, равно как и официальных комментариев, на сей счет пока нет.

Напомним также, временный "ковидарий" в "Ленэкспо" возобновил свою деятельность в октябре. Там для COVID-больных развёрнуто свыше тысячи коек.

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