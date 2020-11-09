Жданов: Ущерб от последнего обыска в офисе ФБК превысил 2 млн рублей

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оповестил, что ущерб от последнего обыска в столичном офисе организации и студии "Навальный Live", прошедшего 5 ноября, превысил 2 млн рублей, делится "МБХ медиа".

"Точно не подсчитали, не все смогли зафиксировать, и не все занесли в протокол. Это точно больше чем два миллиона - это точно можно сказать. Изымали камеры, роутеры, компьютеры личные, даже из рюкзака украли 17 тысяч [рублей] у сотрудника", - рассказал Жданов.

ФБК намерен обратиться с жалобой в ЕСПЧ по факту вторжения силовиков в офис.

"Подадим в каких-то общих жалобах в Европейский суд, вряд ли это будет в отдельных кейсах. Добавим в большую нашу жалобу в ЕСПЧ", - резюмировал Жданов.

Последний обыск у ФБК прошел в рамках дела Жданов о неисполнении решения суда, согласно которому он и Алексей Навальный должны выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 29 млн рублей из-за разбирательства с комбинатом "Московский школьник".