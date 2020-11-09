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13:15

Смольный ожидает увеличение доходов ко второму чтению корректировки бюджета

фото ЗакС политика Смольный ожидает увеличение доходов ко второму чтению корректировки бюджета

Правительство Петербурга намерено снизить дефицит городской казны ко второму чтению корректировки бюджета на 2020 год. Об этом председатель комитета финансов Алексей Корабельников сообщил журналистам 9 ноября в Мариинском дворце. 

Комфин надеется приблизиться к изначально запланированному показателю, от которого пришлось отказаться весной в рамках первой, "антиковидной" корректировки. Городские власти видят положительную динамику поступлений в бюджет, отметил Корабельников. 

- У нас получается в рамках этой корректировки несколько снизить дефицит бюджета, - рассказал глава Комфина. - Стандартные ограничения - 15% от собственных доходов. В этом году на уровне федерации были приняты беспрецедентные решения о том, что дефицит может быть в больших объёмах. Мы пошли на это для того, чтобы профинансировать приоритетные направления. В итоге после весенней корректировки у нас дефицит был больше 20%. 

Корабельников добавил, что во внесенной в ЗакС редакции корректировки бюджета заложен дефицит в 17,4% от собственных доходов. Глава комитета ожидает, что в рамках губернаторской поправки ко второму чтению дефицит "будет снижен ещё более значительно". 

Напомним, ранее бюджетно-финансовый комитет ЗакСа одобрил проект корректировки бюджета, подразумевающий снижение дефицита на 11,6 млрд рублей. Доходная часть городской казны при этом составит 609,9 млрд (на 36,2 млрд больше, чем в действующей редакции), расходная - 709,5 млрд (больше на 24,6 млрд).

Сергей Еремеев


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