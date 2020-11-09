"Обычная ротация": Песков не считает отставки министров преждевременными

Перестановки в кабинете министров, утвержденные президентом Владимиром Путиным 9 ноября, прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его мнению, при подаче этой новости встречаются некорректные интерпретации, тогда как речь следует вести всего лишь об "обычной ротации".

"Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете. Поэтому преждевременно или не преждевременно - постановка вопроса некорректная", - приводит его слова "Интерфакс".

Факт неисполнения президентских поручений потерявшими работу министрами Песков, с некоторыми оговорками, отрицать не стал.

"У меня их (данных об этом - прим. ЗАКС.Ру) просто нет под рукой. Попробуем это со временем подготовить", - сказал помощник Путина.

Путин уволил глав Минтранса и Минприроды Владимира Якушева, Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина соответственно. После этого глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму свои кандидатуры министров на освободившиеся места. Так, министром энергетики он предложил назначить главу "РусГидро" Николая Шульгинова, министром строительства и ЖКХ – министра строительства Татарстана Ирека Файзуллина, а министром транспорта – руководителя "Аэрофлота" Виталия Савельева.