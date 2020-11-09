Фигуранта "московского дела" Лесных переведут в колонию-поселение

Участника "московского дела" Егора Лесных переведут из обычной колонии в колонию-поселение: соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания Второго кассационного суда в Москве.

"Заседание прошло в таком штатном режиме, я тезисно обозначил нашу позицию, прокурор возражал против удовлетворения нашей кассационной жалобы. Суд ушел в совещательную комнату, пришел и изменил приговор и изменил вид учреждения - поменял колонию общего режима на колонию-поселение", - поделился адвокат "Общественного вердикта" Эльдар Гароз.



Ранее Лесных приговорили к 3 годам колонии по делу о применении в составе группы лиц не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.

Лесных инкриминировали нарушение ч. 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, на митинге 27 июля в центре Москвы он совместно с другими фигурантами, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым, напал на сотрудника Росгвардии и еще одного – ударил ногой.