До конца года в Кудрово откроют новый вместительный детский сад

В связи с тем, что к концу декабря должен будет начать функционировать новый детский сад в Кудрово, заместитель председатель правительства Ленинградской области Михаил Москвин проинспектировал ход работ, о чем говорится на сайте региональной администрации. Учреждение будет обслуживать жителей микрорайона "Новый Оккервиль" и сможет принимать сотни детей.

"Сад будет сдан со всем немонтируемым оборудованием: кроватками, игрушками, шкафчиками, как это принято в нашем регионе. Этот сад будет одним из самых больших в области: по нормативам он почти на 300 детей, но Роспотребнадзор разрешает увеличивать вместительность", - рассказал Москвин.

Программа "Стимул", по которой строят садик, также включает в себя строительство двух школ в Ленобласти, причем одна из них откроется все в том же Кудрово. По плану подрядчика, это случится не позднее следующего года. Все три учреждения потребовали привлечения около 2 млрд рублей из федерального бюджета.