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14:29

Вишневский просит Эргашева поскорее ввести возможность вызова врача через интернет

фото ЗакС политика Вишневский просит Эргашева поскорее ввести возможность вызова врача через интернет

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский направил обращение вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву с просьбой как можно быстрее ввести в городе возможность вызова участкового врача на дом через интернет.  Как сообщил ЗАКС.Ру парламентарий, люди тратят до четырех часов на то, чтобы дозвониться до поликлиники.

- Что все время говорит администрация? "При первых признаках ОРВИ вызывайте врача. Не пытайтесь лечиться сами". Так если врача невозможно вызвать, как выполнять эти рекомендации? - задался вопросом парламентарий. - Это, конечно, не сегодня началось. Всегда было сложно дозвониться. Потому что один телефон на всю поликлинику… И, честно говоря, периодически возникает такое ощущение, что они просто снимают трубку и кладут ее рядом с телефоном. 

Вишневский отметил, что еще в 2019 году в Петербурге планировали создать сервис "Вызов врача на дом" в рамках проекта "Электронное здравоохранение 2018-2020". Пока этот сервис не создан и нет никакой официальной информации о планах по реализации проекта, уточнил депутат. Он уточнил, что на проект уже давно выделены деньги. Вишневский в своем обращении попросил Эргашева сообщить, какие меры исполнительные власти города принимают для скорейшего запуска сервиса и когда он начнет работать. Также парламентарий спросил вице-губернатора, какие средства бюджета уже вложены в проект.

По словам Вишневского, создать сервис для вызова врача через интернет технически не так сложно. Тем более, что в компьютерах поликлиник можно видеть, какой врач прикреплен к тому или иному участку.

- Я указываю свой адрес в [заявке на сайте], и автоматически это переадресовывается на такого-то участкового врача. И я могу посмотреть потом, какой я в очереди, когда примерно он придет и так далее, - предложил свой вариант "яблочник".

Проще всего сделать такую возможность на каждом сайте поликлиники, считает депутат. Он уверен, так получится избежать и проблемы с временной недоступностью сервиса из-за большого числа запросов. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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