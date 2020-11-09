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14:47

Калининградский суд отправил на новое рассмотрение дело главы "Экозащиты" Александры Королевой

фото ЗакС политика Калининградский суд отправил на новое рассмотрение дело главы "Экозащиты" Александры Королевой

Калининградский областной суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело руководительницы "Экозащиты" Александры Королевой, информирует фонд "Общественный вердикт".

Соответственно, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката экоактивистки Алексея Лаптева, который оспаривал законность возбуждения уголовных дел в её отношении.

"Случилась небольшая сенсация: сейчас Калининградский облсуд удовлетворил нашу апелляционную жалобу. Облсуд отменил постановление Ленинградского районного суда и направил материал на новое рассмотрение", - говорится в послании фонда.

В июле Ленинградский районный суд Калининграда отказался признать незаконными уголовные дела против Королевой.

В прошлом году адвокаты фонда обращались в суды различных инстанций с жалобами на уголовные дела, фигуранткой которых стала экозащитница. Они пытались доказать, что некоммерческая организация не имеет возможности законным образом оплачивать штрафы. Позднее один из судов отменил ряд штрафов, в том числе самый ощутимый в 100 тысяч рублей. Его отмена принесла "частичное прекращение уголовного преследования" в отношении Королевой.

В 2014 году Министерство юстиции включило экологическую организацию "Экозащита", выступавшую против строительства Балтийской АЭС, в реестр НКО-иностранных агентов.

Сама Королева вынуждена была уехать из РФ.

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