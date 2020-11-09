ЗакС покупает цветы на 5 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга объявило электронный аукцион на покупку цветов за 5,28 млн рублей. Согласно документам закупки, парламенту необходимы гвоздики и два вида роз - каждый стебель розы должен быть высотой не менее 80 см, а бутон - не менее 8 см. Также ЗакС хочет купить более шести видов букетов, два вида корзин и один вариант цветочной композиции с розами, тюльпанами, орхидеями и другими цветами. В описании букетов указано, что использование скотча и скобок "не допускается".

Цветы в ЗакС по этой закупке надо будет привозить с момента заключения контракта до 31 июля 2021 года. Сколько именно товара требуется поставить в парламент, в документах аукциона не указано. В закупке отмечается, что поставка должна проходить по предварительной заявке.

ЗакС ежегодно заказывает цветы. В 2019 году парламент провел две такие закупки на общую сумму в 8 млн рублей. В обоих случаях победителем стала компания ООО "Праздничный город".