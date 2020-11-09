Строительство железнодорожного кольца в Петербурге начнется в 2025 году

В комитете по транспорту обозначили начало сроков по возведению в Петербурге железнодорожного кольца, информирует 78.ru.

По словам первого заместителя председателя ведомства Валентина Енокаева, проектирования развязки начнётся в 2024 году, перед этим проведутся предпроектные и концептуальные работы.

"В 2024 году может начаться проектирование, а строительство - с 2025 года. Мы понимаем, что это не один объект строительства, а целый набор синхронизированных проектов - и железнодорожный, и метростроительный", - пояснил замглавы комтранса.

Согласно проекту строительства железнодорожного путепровода, между Финляндским и Балтийским вокзалами будет сформирован 7-километровый тоннель, движение по которому должно начаться лишь в 2030 году.

Ожидается, что пассажиропоток железнодорожного кольца будет держаться на уровне 400 тысяч человек в сутки.

"Это сопоставимо с пригородными перевозками всего Петербурга и Ленобласти или с полноценной линией метро. Считаю, что это будет одно из самых существенных изменений в транспортной обстановке города", - подытожил Енокаев.