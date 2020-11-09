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16:37

Медведев сообщил о росте числа тяжких преступлений в России

фото ЗакС политика Медведев сообщил о росте числа тяжких преступлений в России

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев обнародовал новейшие статистические показатели преступности в стране, придя к двум важнейшим выводам. Во-первых, в целом количество криминальных происшествий держится на прошлогоднем уровне и демонстрирует "стабильность", но, во-вторых, число тяжких и особо тяжких преступлений заметно растет. За год последних стало на 14% больше, передает "Интерфакс".

"Самый значительный прирост в 1,5 раза зафиксирован в Красноярском крае, Костромской области и в Республике Мордовия. <...> При этом на 7,5% снизилась подростковая преступность. За январь-сентябрь раскрыто более 27 тыс. преступлений, совершенных лицами до 18 лет", - рассказал бывший глава правительства.

Кроме того, по мнению Медведева, тревогу должна вызывать доля, которую имеет во всей картине криминала мошенничество: подобных эпизодов за последнее время стало больше на целую треть. Общее же число совершенных за год преступлений составляет чуть менее 1,5 млн.

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