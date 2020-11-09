Смольный хочет бесплатно кормить школьников с любым гражданством

Комитет по образованию подготовил изменения в Социальный кодекс Петербурга. Проекты документов 9 ноября опубликованы в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Согласно предложенным изменениям, бесплатное питание будет предоставляться школьникам независимо от их гражданства и мест жительства или пребывания. Ранее кормление в школе обеспечивали только гражданам России с пропиской в Петербурге. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года. Питание все так же смогут получить только ученики начальных классов государственных школ, дети из многодетных семей, инвалиды и ряд других социальных групп.

Также изменения вносятся в постановление, которое устанавливает порядок предоставления бесплатного питания. Теперь родители или законные представители учеников начальных классов должны подать заявление на получение компенсации за оплату питания школьников. Компенсировать будут только те учебные дни, в которые ребенок приходил в школу, уточняется в документе.

В августе на сайте администрации губернатора сообщалось, что все учебные заведения города готовы обеспечить учеников питанием. Всего кормить планировали 235 тысяч школьников.