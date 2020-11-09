За шутку о COVID-19 прокуратура запросила 2,5 года ограничения свободы для нижегородского журналиста

В Нижнем Новгороде государственное обвинение запросило для журналиста издания "Репортер-НН" Александра Пичугина 2,5 года ограничения свободы по делу о "коронавирусных" фейках. Уголовное дело против него возбудили после апрельского шуточного сообщения, которое он опубликовал в Telegram-канале, сообщает "МБХ Медиа".

"Это вообще крайне редкая мера, насколько я знаю. В любом случае, конечно, я не услышал для себя ничего нового, не увидел никакого дополнительного аргумента со стороны обвинения, чтобы хоть как-то оправдало якобы мою вину", - рассказал сам фигурант.

Сам Пичугин утверждает, что его пост об "адептах-смертниках", якобы намеренно сеящих коронавирус и взятых "на карандаш" спецслужбами, можно расценивать только как сарказм.

Отметим, что уголовную ответственность за фейки о коронавирусе ввели нынешней весной. Первое такое дело имело отношение к освещению деятельности медицинских учреждений в Сестрорецке.