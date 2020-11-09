"Я разучился шутить": Сергею Фургалу вновь отказывают в получении писем

Следователь вновь запретил передавать письма, предназначенные для пребывающего в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, адресату, уведомила у себя в Instagram член ОНК Москвы Марина Литвинович.

"В качестве, видимо, издевки на днях следователь отдал ему письмо от незнакомой женщины из Тирасполя. Настроение у Сергея Ивановича не очень — говорит, что в Лефортово „я разучился шутить"", - поделилась общественница.

В то же время со здоровьем у Фурглала всё более-менее "нормально", добавила Литвинович, в ближайшее время его всё же свозят на КТ.

"Хотя позиция следователя не очень пока ясна. Фургал говорит: „Похоже, следствие не хочет, чтобы меня обследовали"", - передала слова экс-управленца член ОНК.

Ещё в октябре коллега Литвинович Ева Меркачева сообщала, что Фургалу необходимо пройти КТ, однако следователь не передает необходимые документы от хабаровских врачей в лечебную часть СИЗО "Лефортово".

Фургал, напомним, арестован по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и считает дело политически мотивированным, поскольку ещё до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора.