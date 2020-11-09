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17:59

Правительство почти вдвое сократило квоту на мигрантов

фото ЗакС политика Правительство почти вдвое сократило квоту на мигрантов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2021 году квота на легальное проживание в России мигрантов составит 39325 разрешений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Больше всего гостей России смогут разместиться на территории Подмосковья, где им выделили 2500 разрешений. Столичная кваота составила 2000 "мест", а петербургская - 1200.

На текущий год ранее был установлен максимум в 60270 разрешений на проживание для иностранцев и прочих лиц без гражданства.

Отметим, что нынешней осенью работодатели все чаще жалуются на отток низкооплачиваемой зарубежной рабочей силы и на нехватку кадров, которые могли бы заниматься малоквалифицированным трудом.

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