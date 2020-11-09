"Очередные непростые решения": Беглов подвел итоги недели

Петербургский губернатор Александр Беглов опубликовал на своей стене "ВКонтакте" традиционный мини-отчет о наиболее важных для города событиях со своим участием. Первым делом он сакцентировал внимание на новой "порции" эпидемиологических ограничений, и ключевым явлением на минувшей неделе стала "дистанционка". Детям разрешили обучаться в удаленном режиме и на такой же режим отправили бюджетные кружки и секции. Наконец, предприятиям настоятельно посоветовали оставить работать на дому до трети сотрудников.

Говоря о проекте бюджета на 2021 год, главный городской чиновник подчеркнул, что его в полной мере можно считать социальным: деньгами заметно "усилят" медицину и образование, малый и средний бизнес, особо нуждающиеся слои населения. Вспомнил Беглов и о негласном статусе столицы туризма, который часто применяется к Петербургу.

"В прошлом году туристы потратили в Петербурге почти 400 миллиардов рублей. Отрасль сильно пострадала из-за пандемии. Будем помогать ей выстоять, чтобы, когда все закончилось, Петербург смог встретить всех туристов, мечтающих увидеть наш прекрасный город", - написал градоначальник.

Наконец, губернатор анонсировал переход коммунальных служб на "зимний" режим работы начиная с 8 ноября, поскольку температура воздуха на днях должна будет опуститься ниже нуля.

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