Противники "муниципальной реформы" выступили двумя фронтами

Сразу два обращения с критикой реформы источников доходов муниципалов направили губернатору Александру Беглову в начале ноября. Под одним, инициированным "Яблоком", подписался 121 депутат местных советов, под другим, подготовленным МО "Владимирский округ", - главы четырех муниципальных образований. Авторы второго документа объяснили, зачем понадобилось два письма.

Депутаты "Владимирского округа" просят губернатора Александра Беглова и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова не делать муниципальные образования дотационными. По их мнению, необходимо сохранить систему, при которой собственные налоговые поступления остаются основным источником доходов МО. Другая просьба - не отменять возможность пополнять местную казну за счет административных штрафов, собираемых на территориях. Кроме того, авторы обращения заявили, что процесс формирования бюджета Петербурга необходимо сделать более прозрачным, а чиновникам нужно учитывать мнение органов местного самоуправления.

Под письмом подписались глава "Владимирского округа" Денис Тихоненко, глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина, глава МО "Гражданка" Елена Беляева и глава МО № 72 Павел Швец.

Они заявили, что предстоящая реформа, согласно которой основными доходами для муниципалитетов становятся проценты от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и дотации Смольного, приведет к значительному уменьшению бюджетов ряда МО, особенно тех, что находятся в центре Петербурга.

"Такое масштабное сокращение доходной части бюджетов не позволит реализовать в полной мере возложенные на муниципальные образования вопросы местного значения и запланированные муниципальными программами мероприятия, каждое из которых направлено на повышение качества жизни населения, что может привести к росту социальной напряженности", - говорится в письме.

В рамках "муниципальной реформы", Смольный, напомним, планирует лишить органы местного самоуправления поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооблажения, налога в связи с патентной системой налогообложения, а также большинства штрафов. Доходы будут формироваться за счет 0,3% НДФЛ, собираемого в округе, и дотаций из городской казны. От части дотации можно отказаться, заменив ее на дополнительный процент от НДФЛ. Например, для уже отказавшегося МО № 72 этот процент, согласно недавно опубликованной поправке губернатора в бюджет Петербурга, составил, 11,6%, а для поселка Шушары - 3,4%.

Представители Смольного объяснили перемены эпидемиологическим кризисом. Об этом, в частности, заявил вице-губернатор Александр Бельский в эфире радиостанции "Эхо Москвы":

"Это связано с тем, что в условиях пандемии у нас очень сильно сократились доходы по налогам в бюджет, в том числе и от малых предприятий, от которых муниципалитеты получали свои доходы. Эта вещь, которая немножко распределяет и приводит в соответствие. Бывают некоторые перекосы. В центральных районах достаточно много мелких предприятий, ресторанчиков, кафешек. Бюджет за счет этого наполняется достаточно серьезно. В других муниципалитетах, которые по площади и по количеству жителей ничуть не уступают, доходы меньше".

Противники реформы видят в ней намерение Смольного встроить неподконтрольные муниципалитеты в вертикаль власти. По их подсчетам, больше всего от новых правил пострадают округа в центральных районах Петербурга, где в совет в 2019 году избралось много оппозиционеров. Представители "Яблока" в инициированном им обращении на имя Беглова сказали о политической мотивации реформы прямым текстом:

"Единственным критерием работы муниципалитета, влияющим на величины доходов бюджета, оказываются отношения с городскими властями. То есть - политическая лояльность".

Под этим обращением с требованием вообще отказаться от реформы свои подписи поставил 121 мундеп из 41 муниципального образования, в том числе представители КПРФ, "Справедливой России", Партии Роста и самовыдвиженцы. Подписей руководителей "Владимирского округа", "Гавани", "Гражданки" и МО № 72 под документом нет. Причем от трех последних МО обращение поддержали только по одному депутату.

Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко рассказал ЗАКС.Ру, что он не против того, чтобы местный бюджет формировался за счет налога на доходы физических лиц. Однако, считает муниципал, в казне округа должен оставаться больший процент от собранного на территории НДФЛ.

- Мы за конструктивный диалог, - отметил Тихоненко. - Наше обращение, на мой взгляд, носит конструктивный характер и носит формат призыва к диалогу. Мы пытаемся привести аргументы, как было бы правильнее исчислять. Да, мы готовы согласиться с уменьшением бюджета из-за коронавируса. Но правильнее было бы оттолкнуться от цифр, которые были за последние три года.

С ним согласна глава МО "Гражданка" Елена Беляева. Она считает, что нужно добиваться от Смольного более высокого процента отчисления, а не сворачивания реформы как таковой.

- Отменить эту реформу невозможно по объективным причинам, - сообщила Беляева. - Один из основных источников, который пока формирует доходы в муниципальные бюджеты, это налоги на малый бизнес и ЕНВД (единый налог на вмененный доход - ЗАКС.Ру). Так вот ЕНВД [будет] отменен [с начала 2021 года]. Поскольку налог [будет] отменен, выпадающие налоги в местные бюджеты должны быть восстановлены. Мы город федерального значения. Для внутригородских муниципальных образований часть налогов, которые нам могут быть отданы, определяются исключительно законами субъекта. Город Санкт-Петербург в лице комитета финансов определяет этот налог как НДФЛ. Я считаю, что он является стабильным и растущим налогом. Он более понятный, с точки зрения стабильности это хороший налог.

Депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский, передавший в Смольный письмо со 121 подписью, считает, что не так важно, какое из двух обращений подписал тот или иной мундеп. Принципиальной разницы в двух письмах нет, заявил ЗАКС.Ру "яблочник".

- Видимо, Тихоненко и прочие хотят попытаться как-то договориться, чтобы немного больше получить, - предположил Вишневский. - Я не уверен, что удастся. Но на мой взгляд, это все близкие вещи. Общее направление у нас одно и то же - не допустить сокращения собственных доходов и усиления зависимости муниципалитетов от городской исполнительной власти. Какая разница, увеличить процент от НДФЛ или сохранить налог по упрощенной системе налогообложения. Главное, чтобы налоги, которые получает муниципалитет, покрывали его расходы, а сейчас [в предлагаемом проекте реформы] этого нет.

Вишневский также добавил, что какой бы из двух текстов не был составлен грамотнее, вероятность того, что губернатор к нему прислушается, не велика. Более того, реформа даже не будет обсуждаться в ЗакСе. Поскольку предложенные изменения оформлены в виде поправки Смольного ко второму чтению бюджета на 2021 год, депутаты не смогут высказаться по ним с парламентской трибуны. Таким образом, последним полем битвы станет бюджетно-финансовый комитет ЗакСа, который обсудит поправку губернатора, в том числе и ее муниципальную часть, на заседании 16 ноября.

Сергей Еремеев

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