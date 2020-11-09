Зеленский ушел на карантин из-за инфицирования коронавирусом

Тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции в организме украинского президента Владимира Зеленского, говорится на странице его офиса в Facebook.

Глава государства чувствует себя хорошо и продолжит дистанционно выполнять свои обязанности на самоизоляции. У него всегда будут инструменты и оборудование для связи", - гласит сообщение.

Сотрудники администрации Зеленского регулярно сдают необходимые анализы биоматериала и строго соблюдают все эпидемиологические ограничения, подчеркивает пресс-служба президентского офиса.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали более 469 тысяч случаев заражения COVID-19 и 8565 случаев летальных исходов, к которым привела инфекция.