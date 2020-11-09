Остановки петербургского транспорта приблизят к домам и учреждениям

Глава петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков подписал документ, вводящий новый стандарт качества общественного транспорта, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Одним из ключевых его принципов стала шаговая доступность транспортной остановки на любом участке города. Согласно стандарту, от любой многоэтажки до ближайшей остановки должно быть не более полукилометра, а, если дом частный, то не более 800 метров. Относительно медицинских и социальных учреждений, а также крупных транспортных узлов эта дистанция должна быть еще меньше и не превышать 300 метров.

"Повышение качества транспортного обслуживания жителей и гостей Санкт-Петербурга при эффективном развитии системы городского пассажирского транспорта – одна из приоритетных задач совершенствования транспортного комплекса Санкт-Петербурга, отвечающего потребностям социально-экономического развития и транзитного потенциала города", - считает Поляков.

Из одного пункта в другой на территории города гражданин должен будет иметь возможность добраться на общественном транспорте, используя не более двух пересадок. Наконец, новый стандарт качества позволяет опаздывать более чем на 2 минуты только 15% рейсам на одном маршруте.

Распространяться новые правила будут как на деятельность государственных транспортных компаний, так и на работу частных перевозчиков.