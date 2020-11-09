Мишустин назначил врио глав трех министерств Премьер-министр Михаил Мишустин назначил временных руководителей трем "обезглавленным" утром 9 ноября министерствам. Врио министра транспорта стал начальник Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, врио министра природных ресурсов - замглавы этого министерства Светлана Радченко и врио министра строительства и ЖКХ - первый замминистра Ирек Файзуллин. Примечательно, что первоначально вместо Радченко премьер предложил поставить во главе Минприроды руководителя Минвостокразвития Александра Козлова. Депутаты Государственной думы обсудят предложенные Мишустиным кандидатуры на пленарном заседании 10 ноября. Напомним, что своими указами Владимир Путин уволил глав Минстроя, Минтранса и Минприроды Владимира Якушева, Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что имела место "обычная ротация" и что некорректно говорить о преждевременности отставок. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен